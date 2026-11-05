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ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம்

ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம்

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ADDED : நவ 05, 2026 03:26 PM

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ADDED : நவ 05, 2026 03:26 PM

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சென்னை: தமிழக அரசு பிறப்பித்த உத்தரவில் கூறியதாவது:

அறநிலையத்துறை கூடுதல் செயலர் ரவிச்சந்திரன்- வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி இயக்குனர் ஆகவும்

வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி இயக்குனர் பழனி- சாலை மேம்பாட்டு நிறுவன மேலாண் இயக்குனராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

விடுப்பில் இருந்து திரும்பிய ஐஏஎஸ் அதிகாரி சரயு- பேரூராட்சித்துறை இயக்குனர் ஆகவும் நியமனம் செய்யப்பட்டார்.

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