உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
சென்னை: தமிழக அரசு பிறப்பித்த உத்தரவில் கூறியதாவது:
அறநிலையத்துறை கூடுதல் செயலர் ரவிச்சந்திரன்- வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி இயக்குனர் ஆகவும்
வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி இயக்குனர் பழனி- சாலை மேம்பாட்டு நிறுவன மேலாண் இயக்குனராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
விடுப்பில் இருந்து திரும்பிய ஐஏஎஸ் அதிகாரி சரயு- பேரூராட்சித்துறை இயக்குனர் ஆகவும் நியமனம் செய்யப்பட்டார்.
ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம்
ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம்
ADDED : நவ 05, 2026 03:26 PM
ADDED : நவ 05, 2026 03:26 PM
அ நிறம் | அளவு
சென்னை: தமிழக அரசு பிறப்பித்த உத்தரவில் கூறியதாவது:
அறநிலையத்துறை கூடுதல் செயலர் ரவிச்சந்திரன்- வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி இயக்குனர் ஆகவும்
வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி இயக்குனர் பழனி- சாலை மேம்பாட்டு நிறுவன மேலாண் இயக்குனராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
விடுப்பில் இருந்து திரும்பிய ஐஏஎஸ் அதிகாரி சரயு- பேரூராட்சித்துறை இயக்குனர் ஆகவும் நியமனம் செய்யப்பட்டார்.