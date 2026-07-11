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சென்னை: சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையால், ஒரு வாரத்தில், 371 புகார்களுக்கு தீர்வு காணப்பட்டுள்ளது.
தமிழக காவல்துறை வெளியிட்ட அறிக்கை: தமிழக சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை, உறுதி செய்து வருகிறது.
கடந்த, 3ம் தேதி முதல், நேற்று முன்தினம் வரை, 371 புகார்களுக்கு சம்பவ இடத்திலேயே நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. மேலும், 25 குற்ற வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, ஏழு பெண்கள் மற்றும் ஆறு குழந்தைகள் மீட்கப்பட்டு, உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனர்.
அறிவுசார் குறைபாடுடைய 12 நபர்கள் மீட்கப்பட் டனர். ஒரு குழந்தை திருமணம் தடுக்கப்பட்டதுடன், 57 பள்ளி இடைநிற்றல் குழந்தைகள், மீண்டும் பள்ளிகளில் சேர்க்கப்பட்டனர். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
சிங்கப்பெண் அதிரடி படையால் 371 புகார்களுக்கு உடனடி தீர்வு
சிங்கப்பெண் அதிரடி படையால் 371 புகார்களுக்கு உடனடி தீர்வு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:23 AM
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சென்னை: சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையால், ஒரு வாரத்தில், 371 புகார்களுக்கு தீர்வு காணப்பட்டுள்ளது.
தமிழக காவல்துறை வெளியிட்ட அறிக்கை: தமிழக சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை, உறுதி செய்து வருகிறது.
கடந்த, 3ம் தேதி முதல், நேற்று முன்தினம் வரை, 371 புகார்களுக்கு சம்பவ இடத்திலேயே நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. மேலும், 25 குற்ற வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, ஏழு பெண்கள் மற்றும் ஆறு குழந்தைகள் மீட்கப்பட்டு, உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனர்.
அறிவுசார் குறைபாடுடைய 12 நபர்கள் மீட்கப்பட் டனர். ஒரு குழந்தை திருமணம் தடுக்கப்பட்டதுடன், 57 பள்ளி இடைநிற்றல் குழந்தைகள், மீண்டும் பள்ளிகளில் சேர்க்கப்பட்டனர். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.