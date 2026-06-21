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﻿ 'தினமலர்' நீண்டநாள் வாசகர் என்.கந்தசாமி காலமானார்

﻿ 'தினமலர்' நீண்டநாள் வாசகர் என்.கந்தசாமி காலமானார்

ADDED : ஜூலை 22, 2026 12:27 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 12:27 AM

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தென்காசி: 'தினமலர்' நாளிதழின் நீண்ட நாள் வாசகரும், 'இது உங்கள் இடம்' பகுதிக்கு, மிகுந்த அக்கறையுடன் நிறைய கடிதங்கள் எழுதி வந்தவருமான, என்.கந்தசாமி, 76, தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளத்தில், நேற்று காலை உடல்நலக் குறைவால் காலமானார்.

ராமேஸ்வரத்தை சொந்த ஊராகக் கொண்ட இவர், தன் இறுதி நாட்களில், ஆலங்குளத்தில் வசித்து வந்தார். பி.எஸ்.என்.எல்., நிறுவனத்தில், 30 ஆண்டுகள் பணியாற்றி, 'டிவிஷனல் இன்ஜினியர்' ஆக, 2010ல் ஓய்வு பெற்றார். இவருக்கு மனைவியும், ஒரு மகனும், ஒரு மகளும் உள்ளனர். இவரது இறுதிச்சடங்கு நேற்று ஆலங்குளத்தில் நடந்தது.

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