﻿ மதுரை- சினிமா- 22.07.2026

ADDED : ஜூலை 22, 2026 02:52 AM
'நடிகையை மட்டும் குற்றம் சொல்லாதீர்கள்'
நடிகை பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ் தெலுங்கில் அகில் உடன் நடித்த லெனின் படம் வெற்றியை பெற்றுள்ளது. முன்னதாக இவரை ராசியில்லாத நடிகை என சிலர் விமர்சித்தனர். இதற்கு பதிலளித்த அவர், ''இது என்னை காயப்படுத்தவில்லை. ஆனால் குழப்பத்தை தருகிறது. ஒரு படத்தில் ஹீரோ, இயக்குனர், கதை என எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்கும்போது நடிகையை மட்டும் ஏன் குற்றம் சாட்டுகிறார்கள். சினிமா என்பது கூட்டு முயற்சி. வெற்றி, தோல்வியில் அனைவருக்கும் பங்கு உண்டு என்றார்.
'பாராட்டு வேணாம், வாய்ப்பு கொடுங்க'
ஹரிஷ் துரைராஜ் இயக்கத்தில் அர்ஜூன் தாஸ், வடிவுக்கரசி நடிப்பில் வெளியான 'கான் சிட்டி' படத்தின் நன்றி விழா நடந்தது. அதில் பேசிய வடிவுக்கரசி, ''இதில் நடித்த அர்ஜூன் தாஸ், யோகிபாபு உள்ளிட்டோர் அடுத்த படங்களில் பிஸியாகிவிட்டனர். நான் வீட்டில் சும்மா இருக்கிறேன். எனக்கு வாய்ப்பு தாங்க. 40 ஆண்டுகளில் 400 படங்களில் நடித்துவிட்டேன். இப்போதும் நடிக்க ஆர்வமாக இருக்கிறேன். எனக்கு பணம் தேவை. ஒரு நாள், இரண்டு நாள் வேலை என்றால் கூட பரவாயில்லை'' என்றார்.
முதல் ரூ.50 கோடி : விஷ்ணு விஷால் நெகிழ்ச்சி
விஷ்ணு விஷால், ஐஸ்வர்ய லட்சுமி நடித்து வெளியான 'கட்டா குஸ்தி 2' படம் ரூ.55 கோடி வசூலை தாண்டியது. விஷ்ணு வெளியிட்ட பதிவில், ''50 கோடிக்கு மேல் வசூலித்த எனது முதல் படம். மறக்க முடியாத தருணம். இந்த படத்தை பார்த்து கொண்டாடிய அனைவருக்கும் நன்றி. உங்கள் அன்பே எனது பலம். இன்னும் கடினமாக உழைத்து சிறந்த கதைகளை சொல்லி, என்னால் முடிந்தவரை உங்களை மகிழ்விப்பேன்'' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
'தனுஷ் விருதுகளை தேடி செல்பவர் அல்ல'
தேசிய விருது அறிவிக்கும் போதெல்லாம் சர்ச்சைகள் எழும். இந்த முறை தனுஷின் 'ராயன், கேப்டன் மில்லர்' படங்களுக்கு விருது கிடைத்திருப்பது சர்ச்சையாகி உள்ளது. இதுபற்றி அவரது தந்தையும், இயக்குனருமான கஸ்துாரி ராஜா கூறுகையில், ''விருது கொடுப்பதில் விமர்சனம் வேண்டாம். தனுஷ் விருதுகளை தேடி செல்பவர் அல்ல. இதற்கு முன்பே அவர் ஆடுகளம், அசுரனுக்கு விருது வாங்கியுள்ளார். தனுஷ் அரசியலுக்கு வருவாரா என தெரியாது. வந்தால் என்ன. வராவிட்டால் என்ன. இந்தியாவுக்கு மீண்டும் சுதந்திரம் கிடைக்க போகிறதா. அதில் நான் தலையிடுவது இல்லை'' என்றார்.
கதை திருட்டு குற்றச்சாட்டில் சிக்கிய 'அன்பே டயானா'
பாரி இளவழகன் இயக்கம், நடிப்பில் கடந்த வாரம் வெளியான படம் 'அன்பே டயானா'. இப்படம் கரண் கார்க்கி என்பவர் எழுதிய 'சட்டக்காரி' புத்தகத்தை தழுவி எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இதுபற்றி கரண் வெளியிட்ட வீடியோவில், '''சட்டக்காரி' நாவலில் உள்ள விஷயங்கள் 'அன்பே டயானா' படத்தில் இல்லை. இரண்டும் வெவ்வேறு. 'சட்டக்காரி' கடந்த காலம், 'அன்பே டயானா' நிகழ் காலம். கதைத் திருட்டு குறித்து விழிப்புணர்வாக இதை பார்க்கிறேன். எனக்கு ஆதரவு தந்த அனைவருக்கும் நன்றி'' என பேசி உள்ளார்.
'ரூ.100 கோடி கொடுத்தாலும் முடியாது'
நடிகை ஐஸ்வர்ய லட்சுமி கடந்தாண்டு வலை தளங்களில் இருந்து விலகினார். இதுபற்றி அவர் இப்போது கூறுகையில், ''வலைதளங்களில் எனக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. எனது உடல் தோற்றத்தை கேலி செய்வது, புகைப்படங்களை மார்பிங் செய்வது போன்ற செயல்களால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளானேன். தற்போது அந்த தொல்லைகள் இன்றி மகிழ்ச்சியாகவும் நிம்மதியாகவும் இருக்கிறேன். 100 கோடி ரூபாய் கொடுத்தால் கூட நான் மீண்டும் சோசியல் மீடியாவுக்குள் நுழைய மாட்டேன்'' என்கிறார்.