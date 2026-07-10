'இ - சேவை' மையங்கள் ஆய்வில் முறைகேடுகளை தடுக்க மொபைல் செயலி
'இ - சேவை' மையங்கள் ஆய்வில் முறைகேடுகளை தடுக்க மொபைல் செயலி
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:46 AM
சென்னை: 'இ - சேவை' மையங்களில், அதிகாரிகள் ஆய்வு முறைகேடுகளை தடுக்க, ஆய்வு மொபைல் செயலியை உருவாக்க, தமிழக அரசின் மின் ஆளுமை முகமை முடிவு செய்துள்ளது.
தமிழகத்தில், 25,000 'இ - சேவை' மையங்கள் உள்ளன. அவற்றில் ஜாதி, வருவாய் உள்ளிட்ட சான்றிதழ்களை, 'ஆன்லைன்' வாயிலாக விண்ணப்பித்து பெறலாம்.
கலெக்டர், ஆர்.டி.ஓ., தாசில்தார், வருவாய் ஆய்வாளர்கள் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள், இ - சேவை மையங்களில் ஆய்வு செய்ய வேண்டும். ஆனால், பலர் சரிவர ஆய்வுகளில் ஈடுபடுவதில்லை.
எனவே, அனைத்து ஆய்வு அதிகாரிகளும், முறையாக ஆய்வுக்கு செல்வதை உறுதி செய்ய, மொபைல் செயலியை உருவாக்க, தமிழக அரசின் மின் ஆளுமை முகமை முடிவு செய்துள்ளது.
தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
'இ - சேவை' மையங்களில் ஆய்வுக்கு செல்லும் அதிகாரிகள், ஆய்வு விபரங்களை ஏடுகளில் பதிவு செய்கின்றனர்.
பலர் ஆய்வுக்கு செல்லாமல், அதை தங்கள் அலுவலகத்திற்கு எடுத்து வரச்சொல்லி பதிவு செய்கின்றனர். எனவே, ஆய்வுக்கு என்று தனியே, ஆய்வு மொபைல் செயலி உருவாக்கப்படும்.
இந்த செயலியை, அதிகாரிகள் தங்களின் மொபைல் போனில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள வேண்டும். அதை, சேவை மையத்திற்கு சென்று தான் இயக்க முடியும்.
ஆய்வு முடிவுகளை, அதில் பதிவு செய்ய வேண்டும். இதை உயரதிகாரிகள் கணினியில் கண்காணிக்க முடியும். இதனால், அதிகாரிகள் ஆய்வுக்கு செல்வது உறுதி செய்யப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.