'மின்வெட்டை கண்டித்து அக்., 4ல் பா.ஜ., ஆர்ப்பாட்டம்' : நயினார் நாகேந்திரன் அறிவிப்பு
'மின்வெட்டை கண்டித்து அக்., 4ல் பா.ஜ., ஆர்ப்பாட்டம்' : நயினார் நாகேந்திரன் அறிவிப்பு
ADDED : செப் 29, 2026 06:45 AM
ADDED : செப் 29, 2026 06:45 AM
திருநெல்வேலி: தமிழக பா.ஜ., தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், நேற்று திருநெல்வேலியில் அளித்த பேட்டி:
தேர்தல் ஆணையம் குறித்து, லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் கூறும் குற்றச்சாட்டுகளை மக்கள் நம்ப வேண்டாம். தகுதியான குடிமக்கள் மட்டுமே வாக்காளர்களாக இடம்பெற, எஸ்.ஐ.ஆர்., நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
பா.ஜ.,வும், தி.மு.க.,வும் முற்றிலும் மாறுபட்ட கொள்கைகள் கொண்ட கட்சிகள். சமூக வலைதளங்களில் பரவும் தி.மு.க., - பா.ஜ., கூட்டணி என்ற கருத்தை ஏற்க முடியாது. லோக்சபா தேர்தல் கூட்டணி குறித்து, அந்த நேரத்தில் தான் அறிவிக்கப்படும்.
மகளிருக்கு மாதம் 2,500 ரூபாய் வழங்குவதாக, சட்டசபை தேர்தல் நேரத் தில் அளித்த வாக்குறுதியை, முதல்வர் விஜய் முதலில் நிறைவேற்ற வேண்டும். அரசு டெண்டர் நடை முறைகளில் வெளிப் படைத் தன்மை வேண்டும்.
மின்வெட்டு, மின் கட்டண உயர்வு, போதைப்பொருட்கள் விற்பனை, குற்றச் சம்பவங்கள் உள்ளிட்டவற்றை தடுக்க, தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
தமிழகத்தில் மின்வெட்டு பாதிப்பை கண்டித்து, வரும் அக்., 4ம் தேதி, என் தலைமையில் திருநெல்வேலியில் ஆர்ப்பாட்டம் நடக்கும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.