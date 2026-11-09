பைக், ஸ்கூட்டர் மீது மோதி விபத்து: இருவர் பலி

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கள்ளக்குறிச்சி: திருக்கோவிலுார், தேவனுாரைச் சேர்ந்த உதயகுமார், 38, நேற்று முன்தினம் மேல்பட்டாம்பாக்கத்தில் மனைவியைப் பார்க்க மகன் ராம்குமார், 15, மகள் நட்சத்திரா, 10, ஆகியோருடன் ஸ்கூட்டரில் சென்றார்.
பண்ருட்டி, சேமக்கோட்டை அருகே, வீரப்பெருமாநல்லுாரைச் சேர்ந்த கரண், 26, ஓட்டி வந்த பைக், ஸ்கூட்டர் மீது நேருக்கு நேர் மோதியதில், உதயகுமாரும், கரணும் சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தனர். ராம்குமார் மற்றும் நட்சத்திரா படுகாயமடைந்தனர்.
பைக், ஸ்கூட்டர் மீது மோதி விபத்து: இருவர் பலி
பைக், ஸ்கூட்டர் மீது மோதி விபத்து: இருவர் பலி
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 10:54 PM
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 09, 2026 10:54 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: திருக்கோவிலுார், தேவனுாரைச் சேர்ந்த உதயகுமார், 38, நேற்று முன்தினம் மேல்பட்டாம்பாக்கத்தில் மனைவியைப் பார்க்க மகன் ராம்குமார், 15, மகள் நட்சத்திரா, 10, ஆகியோருடன் ஸ்கூட்டரில் சென்றார்.
பண்ருட்டி, சேமக்கோட்டை அருகே, வீரப்பெருமாநல்லுாரைச் சேர்ந்த கரண், 26, ஓட்டி வந்த பைக், ஸ்கூட்டர் மீது நேருக்கு நேர் மோதியதில், உதயகுமாரும், கரணும் சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தனர். ராம்குமார் மற்றும் நட்சத்திரா படுகாயமடைந்தனர்.