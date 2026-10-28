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மசூதிகளுக்கு பாதுகாப்பு போலீசில் மனு

மசூதிகளுக்கு பாதுகாப்பு போலீசில் மனு

UPDATED : அக் 28, 2026 09:59 PM

ADDED : அக் 28, 2026 09:55 PM

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UPDATED : அக் 28, 2026 09:59 PM ADDED : அக் 28, 2026 09:55 PM

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சென்னை: ‘மாநிலம் முழுதும் உள்ள, மசூதிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும்’ என, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி சார்பில், டி.ஜி.பி., அலுவலகத்தில் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

அக்கட்சியின் மாநில பொதுச்செயலர் முகமது அபூபக்கர் அளித்துள்ள மனு:

சென்னை கோயம்பேடு, வடபழனி பகுதிகளில் உள்ள முஸ்லிம்கள் வழிபாட்டு தலங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது. இச்செயலில் ஈடுபட்டவர்களின் பின்னணி குறித்தும், அமைப்புகள் குறித்தும் விசாரிக்க வேண்டும். மேலும், மாநிலம் முழுதும் உள்ள மசூதிகளின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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