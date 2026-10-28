மசூதிகளுக்கு பாதுகாப்பு போலீசில் மனு

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சென்னை: ‘மாநிலம் முழுதும் உள்ள, மசூதிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும்’ என, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி சார்பில், டி.ஜி.பி., அலுவலகத்தில் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
அக்கட்சியின் மாநில பொதுச்செயலர் முகமது அபூபக்கர் அளித்துள்ள மனு:
சென்னை கோயம்பேடு, வடபழனி பகுதிகளில் உள்ள முஸ்லிம்கள் வழிபாட்டு தலங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது. இச்செயலில் ஈடுபட்டவர்களின் பின்னணி குறித்தும், அமைப்புகள் குறித்தும் விசாரிக்க வேண்டும். மேலும், மாநிலம் முழுதும் உள்ள மசூதிகளின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
UPDATED : அக் 28, 2026 09:59 PM
ADDED : அக் 28, 2026 09:55 PM
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சென்னை: ‘மாநிலம் முழுதும் உள்ள, மசூதிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும்’ என, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி சார்பில், டி.ஜி.பி., அலுவலகத்தில் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
அக்கட்சியின் மாநில பொதுச்செயலர் முகமது அபூபக்கர் அளித்துள்ள மனு:
சென்னை கோயம்பேடு, வடபழனி பகுதிகளில் உள்ள முஸ்லிம்கள் வழிபாட்டு தலங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது. இச்செயலில் ஈடுபட்டவர்களின் பின்னணி குறித்தும், அமைப்புகள் குறித்தும் விசாரிக்க வேண்டும். மேலும், மாநிலம் முழுதும் உள்ள மசூதிகளின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.