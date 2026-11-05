தங்கம் பறிமுதல் வழக்கில் போலீஸ் தீவிர விசாரணை

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ADDED : நவ 05, 2026 08:25 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் அருகே, 5 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வழக்கில், சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
ராமநாதபுரம் அருகே முடுக்குத்தரவை சாலையில், கடந்த செப்., 18ல் சந்தேகப்படும் படி நின்ற, ஐந்து பேரை பிடித்து போலீசார் சோதனையிட்டனர். அவர்களிடம் இருந்து, தலா, 100 கிராம் எடையுள்ள 38 தங்க கட்டிகள், 28 சவரன் நகைகள், 12 லட்சத்து 20 ஆயிரம் ரூபாய் ரொக்கம் இருந்ததை கண்டறிந்து, பறிமுதல் செய்தனர்.
அவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில், எம்.ஜி.ஆர்., நகர் குப்பை கிடங்கில் இருந்து எடுத்ததாக கூறினர்.
கேணிக்கரை போலீசார், வழக்கு பதிந்து, தங்கம், பணத்தை அரசு கருவூலத்தில் ஒப்படைத்தனர்.
இந்த தங்கம் இலங்கையில் இருந்து கடத்தி வரப்பட்டதா, திருடிய தங்கத்தை உருக்கினார்களா என பல்வேறு கோணங்களில், போலீசார் விசாரித்தனர்.
இந்த வழக்கு, அக்டோபர் மாதம், சி.பி.சி.ஐ.டி.,க்கு மாற்றப்பட்டது. கேணிக்கரை போலீசாரிடம் இருந்த அனைத்து ஆவணங்களையும் பெற்ற சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார், நேற்று தனி வழக்கு பதிந்து, பிடிபட்ட, ஐந்து பேரிடமும், நகையை பறிமுதல் செய்த போலீசாரிடமும் விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர்.