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மாணவ – மாணவியர் பெருமிதம்

மாணவ – மாணவியர் பெருமிதம்

UPDATED : அக் 10, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 09, 2026 09:54 PM

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UPDATED : அக் 10, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 09, 2026 09:54 PM

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ஜல்லடியன்பேட்டை, ஏ.கே.ஜி., பப்ளிக் பள்ளியில், 8ம் வகுப்பு படிக்கிறேன். இந்த செஸ் போட்டியில், 13 வயது மாணவியர் பிரிவில், கடந்த ஆண்டும் முதலிடம் பெற்றேன். இப்போதும் முதலிடம் பெற்றுள்ளேன். செஸ் ஒலிம்பியாட்டில், இந்தியா சார்பில் பங்கேற்று, பதக்கம் பெறுவதே லட்சியம்.

– தாஷ்வி, 13 வயதுக்குட்பட்ட மாணவியர் பிரிவில், முதலிடம் பெற்றவர்

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