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சேலம்: ஈரோடு ரயில்வே யார்டில், இணைப்பு புள்ளிகள் புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி காரணமாக, இந்த மார்க்கத்தில் இயக்கப்படும் இரண்டு ரயில்கள் கால தாமதமாக செல்லும்.
இதுகுறித்து, சேலம் ரயில்வே கோட்டம் சார்பில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
ஈரோடு ரயில்வே யார்டில் பராமரிப்பு பணி காரணமாக, நாளை (நவ.,11) ஒருநாள் மட்டும் எர்ணகுளம் – டாடா நகர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் பயண வழியில், ஏதாவது ஒரு பொருத்தமான இடத்தில், 1 மணி நேரம் தாமதம் செய்து, பின் இயக்கப்படும்.
இதே போல் ஆலப்புழா – தன்பாத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில், நாளை ஒரு நாள் மட்டும், பொருத்தமான இடத்தில், 35 நிமிடங்கள் கால தாமதம் செய்து இயக்கப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
ரயில்வே யார்டில் பராமரிப்பு இரண்டு ரயில்கள் கால தாமதம்
ரயில்வே யார்டில் பராமரிப்பு இரண்டு ரயில்கள் கால தாமதம்
ADDED : நவ 10, 2026 11:08 AM
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சேலம்: ஈரோடு ரயில்வே யார்டில், இணைப்பு புள்ளிகள் புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி காரணமாக, இந்த மார்க்கத்தில் இயக்கப்படும் இரண்டு ரயில்கள் கால தாமதமாக செல்லும்.
இதுகுறித்து, சேலம் ரயில்வே கோட்டம் சார்பில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
ஈரோடு ரயில்வே யார்டில் பராமரிப்பு பணி காரணமாக, நாளை (நவ.,11) ஒருநாள் மட்டும் எர்ணகுளம் – டாடா நகர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் பயண வழியில், ஏதாவது ஒரு பொருத்தமான இடத்தில், 1 மணி நேரம் தாமதம் செய்து, பின் இயக்கப்படும்.
இதே போல் ஆலப்புழா – தன்பாத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில், நாளை ஒரு நாள் மட்டும், பொருத்தமான இடத்தில், 35 நிமிடங்கள் கால தாமதம் செய்து இயக்கப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.