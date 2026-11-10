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ரயில்வே யார்டில் பராமரிப்பு இரண்டு ரயில்கள் கால தாமதம்

ரயில்வே யார்டில் பராமரிப்பு இரண்டு ரயில்கள் கால தாமதம்

ADDED : நவ 10, 2026 11:08 AM

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ADDED : நவ 10, 2026 11:08 AM

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சேலம்: ஈரோடு ரயில்வே யார்டில், இணைப்பு புள்ளிகள் புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி காரணமாக, இந்த மார்க்கத்தில் இயக்கப்படும் இரண்டு ரயில்கள் கால தாமதமாக செல்லும்.

இதுகுறித்து, சேலம் ரயில்வே கோட்டம் சார்பில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:

ஈரோடு ரயில்வே யார்டில் பராமரிப்பு பணி காரணமாக, நாளை (நவ.,11) ஒருநாள் மட்டும் எர்ணகுளம் – டாடா நகர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் பயண வழியில், ஏதாவது ஒரு பொருத்தமான இடத்தில், 1 மணி நேரம் தாமதம் செய்து, பின் இயக்கப்படும்.

இதே போல் ஆலப்புழா – தன்பாத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில், நாளை ஒரு நாள் மட்டும், பொருத்தமான இடத்தில், 35 நிமிடங்கள் கால தாமதம் செய்து இயக்கப்படும்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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