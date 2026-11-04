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ரூ.3 கோடி மதிப்பிலான நகைகள் பறிமுதல்

ரூ.3 கோடி மதிப்பிலான நகைகள் பறிமுதல்

UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 04, 2026 11:27 PM

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UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 04, 2026 11:27 PM

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கோவை: இந்திய தர நிர்ணய அமைவனம் அதிகாரிகள் நேற்று கோவை, டவுன்ஹால், பெரிய கடை வீதி, ராஜ வீதியில் உள்ள நகை கடைகளில் சோதனை நடத்தினர்.

அப்போது 4 கடைகளில் ‘ஹால்மார்க்கிங்’ தனித்துவ அடையாளம் இல்லாத 3 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 2.085 கி.கி., தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்து கடை உரிமையாளர்கள் மீது வழக்கு பதிந்தனர்.

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