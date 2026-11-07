டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் மீது கல் வீச்சு
டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் மீது கல் வீச்சு
ADDED : நவ 07, 2026 08:29 PM
ADDED : நவ 07, 2026 08:29 PM
சேத்துப்பட்டு: சேத்துப்பட்டில், டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் மீது கல்வீச்சு சம்பவம் நடந்தது குறித்து போலீசாருக்கு புகார் தெரிவித்தும், நடவடிக்கை எடுக்காததால், பொதுமக்கள், ஊழியர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், சேத்துப்பட்டு டாஸ்மாக் கடையில், நேற்று (நவ.,6) இரவு, ஜவ்வாதுமலையை சேர்ந்த ஒருவர், 3 மதுபாட்டிலை வாங்கி கொண்டு கடையிலிருந்து வெளியே வந்தார்.
அப்போது மது பாட்டிலை கொள்ளையடிக்கும் கும்பலை சேர்ந்த ஒருவர் திடீரென அவரிடமிருந்து, 3 மதுபாட்டிலையும் பறித்துக் கொண்டு ஓடினர். அப்போது அங்கு மது வாங்க வந்திருந்தவர்கள், மதுபாட்டிலை பறித்தவரை மடிக்கி பிடித்து தட்டி கேட்டபோது, மதுபாட்டில் பறித்து சென்றவர்களின் ஆதரவாளர்கள் கும்பலாக வந்து, டாஸ்மாக் கடை ஊழியர்கள் மீது கல் மற்றும் மது பாட்டிலை வீசதி உடைத்தனர்.
மேலும், மது பாட்டில் வாங்க வந்தவர்கள் மீதும் கல்லால் தாக்கினர். அதனால், அங்கு சிறிது நேரத்தில் கலவரம் போல் காட்சியளித்தது. இது குறித்து பொதுமக்கள் மற்றும் டாஸ்மாக் கடை ஊழியர்கள் சேத்துப்பட்டு போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
போலீசார் கடைசி வரை சம்பவ இடத்திற்கு வராததால், மது பாட்டிலை பறித்து செல்லும் கும்பலை சேர்ந்தவர்கள் அங்கிருந்து தப்பி சென்றனர். இதில், காயமடைந்த சிலர், சேத்துப்பட்ட அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றனர்.