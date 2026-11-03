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ADDED : நவ 03, 2026 10:47 PM
‘வெற்றி பயணம்’ பஸ்களில்
பணிபுரிவோருக்கு இரட்டிப்பு படி
சென்னை: ‘வெற்றி பயண திட்டத்தின் கீழ் இயக்கப்படும் பஸ்களில் பணிபுரியும் ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநர்களுக்கு, இரட்டிப்பு படி வழங்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது’ என, போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் பார்த்திபன் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
பஸ்களை நிறுத்தங்களில் முறையாக நிறுத்தி, பயணியரை பாதுகாப்பாக ஏற்றி செல்லவும், இறக்கி விடவும் வேண்டும்.
ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நடத்துநர்களின் செயல்பாடுகள் தொடர்பாக பெறப்படும் புகார்கள், மனுக்கள் குறித்து, கிளை மேலாளர்கள், மண்டல மேலாளர்கள் கவனத்துக்கு எடுத்து சென்று, உடனடியாக நட வ டிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
‘வெற்றி பயண திட்டத்தின் கீழ் இயக்கப்படும் பஸ்களில் பணிபுரியும் ஓட்டுநர், நடத்துநர்களுக்கு இரட்டிப்பு படி வழங்க உத்தரவிடப் பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.