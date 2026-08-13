நீலகிரி, தேனி மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்யும்
நீலகிரி, தேனி மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்யும்
ADDED : ஆக 13, 2026 11:13 PM
சென்னை: 'நீலகிரி, தேனி மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்யும். மேலும், 16 மாவட்டங்களில் மிதமான மழை பெய்யும்' என, சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்து உள்ளது.
அதன் அறிக்கை:
தமிழக கடலோரப் பகுதிகளில் கீழ்மட்ட வளி மண்டலத்தில், ஒரு பலவீனமான காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை நிலவுகிறது. அதனால், இன்று, நீலகிரி மற்றும் தேனி மாவட்டங்களின் ஒருசில இடங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும்.
மேலும், மதுரை, திண்டுக்கல், சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், திருச்சி, அரியலுார், பெரம்பலுார், கரூர், நாமக்கல், சேலம், ஈரோடு, கோவை, திருவண்ணாமலை, கடலுார், கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம் மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரியில், இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
தமிழகத்தின் ஒருசில இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இன்று இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யக்கூடும்.
நாளை, மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை மற்றும் மதுரை மாவட்டங்களின் ஒருசில இடங்களில்,இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
மற்ற பகுதிகளின் ஒருசில இடங்களிலும், புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யக்கூடும். அதே சமயம், வட உள் மாவட்டங்களில் இயல்பை விட, சற்று கூடுதலான வெப்பம் பதிவாகலாம்.
சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில், மாலை, இரவு நேரங்களில், நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புஉள்ளது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.