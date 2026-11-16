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நகரம் / அதிகபட்சம் / குறைந்தபட்சம் டிகிரி செல்ஷியஸ்
சென்னை / 30 / 24
கோவை / 32 | 22
மதுரை / 31 | 24
சேலம் / 30 | 22
ஈரோடு / 32 | 21
வேலுார் / 29 | 22
நாகப்பட்டினம் / 28 | 25
நெல்லை / 32 | 24
திருச்சி / 31 | 25
ஊட்டி / 19 | 09
கொடைக்கானல் / 16 | 10
கன்னியாகுமரி / 32 | 25
ராமேஸ்வரம் / 29 | 26
புதுச்சேரி / 28 | 24
பெங்களூரு / 26 | 18
புதுடில்லி / 27 | 14
ADDED : நவ 16, 2026 06:46 PM
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நகரம் / அதிகபட்சம் / குறைந்தபட்சம் டிகிரி செல்ஷியஸ்
சென்னை / 30 / 24
கோவை / 32 | 22
மதுரை / 31 | 24
சேலம் / 30 | 22
ஈரோடு / 32 | 21
வேலுார் / 29 | 22
நாகப்பட்டினம் / 28 | 25
நெல்லை / 32 | 24
திருச்சி / 31 | 25
ஊட்டி / 19 | 09
கொடைக்கானல் / 16 | 10
கன்னியாகுமரி / 32 | 25
ராமேஸ்வரம் / 29 | 26
புதுச்சேரி / 28 | 24
பெங்களூரு / 26 | 18
புதுடில்லி / 27 | 14