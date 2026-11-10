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சென்னை – 32–25
கோவை – 30–21
மதுரை – 35–25
சேலம் – 33–22
ஈரோடு – 32–23
வேலுார் – 31–22
நாகை – 29–24
நெல்லை – 29–25
திருச்சி – 33–24
ஊட்டி – 21–10
கொடைக்கானல் – 18–11
கன்னியாகுமரி – 31–23
ராமேஸ்வரம் – 29–25
புதுச்சேரி – 31–24
பெங்களூரு – 29–19
புதுடில்லி – 28–15
UPDATED : நவ 10, 2026 08:53 PM
ADDED : நவ 10, 2026 08:53 PM
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சென்னை – 32–25
கோவை – 30–21
மதுரை – 35–25
சேலம் – 33–22
ஈரோடு – 32–23
வேலுார் – 31–22
நாகை – 29–24
நெல்லை – 29–25
திருச்சி – 33–24
ஊட்டி – 21–10
கொடைக்கானல் – 18–11
கன்னியாகுமரி – 31–23
ராமேஸ்வரம் – 29–25
புதுச்சேரி – 31–24
பெங்களூரு – 29–19
புதுடில்லி – 28–15