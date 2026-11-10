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/செய்திகள்/தமிழகம்/வானிலை

வானிலை

வானிலை

UPDATED : நவ 10, 2026 08:53 PM

ADDED : நவ 10, 2026 08:53 PM

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UPDATED : நவ 10, 2026 08:53 PM ADDED : நவ 10, 2026 08:53 PM

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சென்னை – 32–25

கோவை – 30–21

மதுரை – 35–25

சேலம் – 33–22

ஈரோடு – 32–23

வேலுார் – 31–22

நாகை – 29–24

நெல்லை – 29–25

திருச்சி – 33–24

ஊட்டி – 21–10

கொடைக்கானல் – 18–11

கன்னியாகுமரி – 31–23

ராமேஸ்வரம் – 29–25

புதுச்சேரி – 31–24

பெங்களூரு – 29–19

புதுடில்லி – 28–15

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