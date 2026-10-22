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/செய்திகள்/தமிழகம்/‘ ரெட் அலெர்ட்’ என்றால் என்ன?

‘ ரெட் அலெர்ட்’ என்றால் என்ன?

‘ ரெட் அலெர்ட்’ என்றால் என்ன?

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UPDATED : அக் 22, 2026 12:05 AM

ADDED : அக் 22, 2026 12:03 AM

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UPDATED : அக் 22, 2026 12:05 AM ADDED : அக் 22, 2026 12:03 AM

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கனமழை, 6 – 11 செ.மீ., வரை பெய்யக் கூடும் என்றால், வானிலை ஆய்வு மையம் அதை ‘எல்லோ அலெர்ட்’ என, எச்சரிக்கை செய்கிறது.

அதுவே, 11 – 20 செ.மீ., வரை மழை பெய்யக்கூடும் என்றால், ‘ஆரஞ்ச் அலெர்ட்’ என்றும், 20 செ.மீ.,க்கு மேல் மழை பெய்யும் என்றால், ‘ரெட் அலெர்ட்’ என்றும், வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை செய்கிறது.

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