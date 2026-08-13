'நான் பேசினால் மட்டும் தி.மு.க., எதிர்ப்பது ஏன்?'
'நான் பேசினால் மட்டும் தி.மு.க., எதிர்ப்பது ஏன்?'
ADDED : ஆக 13, 2026 05:51 AM
சென்னை: சட்டசபையில், மத்திய அரசின் தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இதில், காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில், சுற்றுலாத் துறை அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் ஆதரவு தெரிவித்து பேசினார்.
இதைதொடர்ந்து, காங்கிரசைச் சேர்ந்த, உயர் கல்வி துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் எழுந்தார்.
அப்போது, தி.மு.க., - - எம்.எல்.ஏ.,க்கள் அவருக்கு எதிராக கோஷம் எழுப்பினர்.
இதனால், அதிருப்தி அடைந்த அவர், தி.மு.க.,வினரை பார்த்து, ''நான் பேசினால் மட்டும் எதிர்ப்பு கோஷம் போடுவது ஏன்,'' என, இரண்டு கைகளையும் உயர்த்தி விரக்தியுடன் பேசினார்.
பின், மத்திய அரசின் பண மதிப்பு நடவடிக்கை மற்றும் தொகுதி மறுவரையறை நடவடிக்கைகளை ஒப்பிட்டு பேசினார். இதற்கும் தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ.,க்கள் அதிருப்தி தெரிவித்தனர்.
அவரை சுருக்கமாக பேசும்படி, சபாநாயகர் பிரபாகர் அறிவுறுத்தினார். இதையடுத்து, தன் உரையை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் முடித்துக் கொண்டார்.