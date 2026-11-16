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பாங்காக்: தாய்லாந்தின் தெற்குப் பகுதியில் இன்று (நவம்பர் 16) அதிகாலை வணிக வளாகத்தில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது. 11 பேர் உயிரிழந்தனர்; 16 பேர் காயம் அடைந்தனர். இவர்கள் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர்.
காயமடைந்தவர்களில் பதினைந்து பேர் தாய்லாந்து நாட்டினர், ஒருவர் மியான்மர் நாட்டவர். உயிரிழந்தவர்கள், காயம் அடைந்தவர்களில் சுற்றுலாப் பயணிகள் யாரும் இல்லை என போலீசார் தெரிவித்தனர். விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடக்கிறது.
ADDED : நவ 16, 2026 11:59 AM
ADDED : நவ 16, 2026 11:59 AM
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பாங்காக்: தாய்லாந்தின் தெற்குப் பகுதியில் இன்று (நவம்பர் 16) அதிகாலை வணிக வளாகத்தில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது. 11 பேர் உயிரிழந்தனர்; 16 பேர் காயம் அடைந்தனர். இவர்கள் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர்.
காயமடைந்தவர்களில் பதினைந்து பேர் தாய்லாந்து நாட்டினர், ஒருவர் மியான்மர் நாட்டவர். உயிரிழந்தவர்கள், காயம் அடைந்தவர்களில் சுற்றுலாப் பயணிகள் யாரும் இல்லை என போலீசார் தெரிவித்தனர். விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடக்கிறது.