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ரஷ்யா மீண்டும் தாக்குதல்: உக்ரைனில் 9 பேர் பலி

ரஷ்யா மீண்டும் தாக்குதல்: உக்ரைனில் 9 பேர் பலி

UPDATED : ஆக 01, 2026 09:59 PM

ADDED : ஆக 01, 2026 09:12 PM

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UPDATED : ஆக 01, 2026 09:59 PM ADDED : ஆக 01, 2026 09:12 PM

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கீவ்:உக்ரைனில் ரஷ்யா நடத்திய தாக்குதலில், ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர்.

கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடான உக்ரைன், 'நேட்டோ' எனப்படும் அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய ராணுவ கூட்டணியில் இணைவதை தடுக்கும் விதமாக, 2022 முதல் அந்நாட்டின் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து வருகிறது. போரை நிறுத்த அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகள் பேச்சு நடத்தினாலும், அதை பொருட்படுத்தாத ரஷ்யா தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.

இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவில், உக்ரைன் தலைநகர் கீவின் பல்வேறு பகுதிகளில் ரஷ்யா சரமாரி தாக்குதல் நடத்தியது. சொலோமியான்கி, டர்னிட்ஸ்கி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நடந்த ஏவுகணை தாக்குதலில், ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர்; நான்கு குழந்தைகள் உட்பட, 22 பேர் காயமடைந்தனர். இந்த தாக்குதலுக்கு உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

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