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ஆந்திரா ஸ்டைல் காரசாரமான மட்டன் கறி

ஆந்திரா ஸ்டைல் காரசாரமான மட்டன் கறி

UPDATED : அக் 31, 2026 04:29 AM

ADDED : அக் 31, 2026 04:25 AM

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UPDATED : அக் 31, 2026 04:29 AM ADDED : அக் 31, 2026 04:25 AM

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அ நிறம் | அளவு

தேவையான பொருட்கள்

மட்டன்: 500 கிராம்

மரைனேஷன் செய்ய:

கெட்டித் தயிர் - 2 ஸ்பூன்

இஞ்சி-பூண்டு பேஸ்ட் - 1 ஸ்பூன்

மஞ்சள் தூள் - 1/4 ஸ்பூன்

மிளகாய்த்தூள் - 1 ஸ்பூன்

உப்பு - தேவையான அளவு

அரைக்கத் தேவையானவை:

தேங்காய் துருவல் - 2 ஸ்பூன் (விரும்பினால்)

சோம்பு - 1 ஸ்பூன்

சீரகம் - 1 ஸ்பூன்

மிளகு - 1/2 ஸ்பூன்

முந்திரி அல்லது பொடித்த பருப்புகள் - சிறிது (கிரேவி திக்காக)

தாளிக்க மற்றும் மசாலா:

நல்லெண்ணெய் அல்லது சமையல் எண்ணெய் - 4 ஸ்பூன்

பிரியாணி இலை - 1

பட்டை, ஏலக்காய், கிராம்பு - சிறிதளவு

நறுக்கிய பெரிய வெங்காயம் - 2

நறுக்கிய தக்காளி - 2

இஞ்சி-பூண்டு பேஸ்ட் - 1 ஸ்பூன்

தனி மிளகாய்த்தூள் - 1.5 ஸ்பூன் (ஆந்திரா ஸ்டைலுக்கு காரம் அதிகம் தேவைப்படும்)

மல்லித்தூள் (தனியா தூள்) - 2 ஸ்பூன்

கரம் மசாலா - 1 ஸ்பூன்

பொடியாக நறுக்கிய கொத்தமல்லி இலை - சிறிதளவு

கருவேப்பிலை - ஒரு கொத்து

செய்முறை விளக்கம்

மட்டன் ஊறவைத்தல்:

மட்டன் துண்டுகளை நன்றாகக் கழுவிவிட்டு, அதில் தயிர், இஞ்சி-பூண்டு பேஸ்ட், மஞ்சள் தூள், மிளகாய்த்தூள் மற்றும் உப்பு சேர்த்து நன்றாகப் பிசைந்து 15 நிமிடங்கள் ஊறவைக்கவும்.

மசாலா அரைத்தல்:

மிக்சி ஜாரில் சோம்பு, சீரகம், மிளகு மற்றும் தேங்காய் சேர்த்து மையாக அரைத்து தனியாக வைக்கவும்.

தாளித்தல் மற்றும் வதக்குதல்:

குக்கரில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும், பிரியாணி இலை, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் மற்றும் கருவேப்பிலை சேர்த்து தாளிக்கவும். நறுக்கிய வெங்காயம் சேர்த்து, அது பொன்னிறமாகும் வரை நன்றாக வதக்கவும்.

பின்னர் 1 ஸ்பூன் இஞ்சி-பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து பச்சை வாசனை போகும் வரை வதக்கவும்.

மட்டன் சேர்த்தல்:

நறுக்கிய தக்காளி சேர்த்து மசிய வதங்கியதும், ஊறவைத்துள்ள மட்டனை சேர்த்து 5 நிமிடங்கள் எண்ணெயிலேயே நன்றாக வதக்கவும்.

அதனுடன் மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள் மற்றும் அரைத்து வைத்த மசாலா விழுதை சேர்த்து பச்சை வாசனை போகும் வரை கிளறவும்.

குக்கரில் வேகுமாறு செய்தல்:

தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்றி, குக்கரை மூடி மிதமான தீயில் 5 முதல் 6 விசில் வரும் வரை வேக வைக்கவும் (மட்டனின் தன்மைக்கு ஏற்ப விசில் எண்ணிக்கையை மாற்றிக் கொள்ளலாம்).

ஆவி அடங்கியதும் குக்கரைத் திறந்து, மீண்டும் அடுப்பில் வைத்து கரம் மசாலா மற்றும் பொடியாக நறுக்கிய கொத்தமல்லித் தழையைத் தூவி 2 நிமிடங்கள் கொதிக்கவிட்டு இறக்கவும்.

காரசாரமான ஆந்திரா ஸ்டைல் மட்டன் கறி தயார்! இதனை சுடச்சுட சாதம், இட்லி, தோசை அல்லது சப்பாத்தியுடன் பரிமாறலாம்.

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