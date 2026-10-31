அனைத்து சுவைகளும் அளிக்கும் அன்னாசிப்பழ கொத்சு

UPDATED : அக் 31, 2026 04:29 AM
ADDED : அக் 31, 2026 04:25 AM
திருமணம் மற்றும் பண்டிகை காலங்களில் தயாரிக்கப்படும் ஒரு புகழ்பெற்ற உணவாக பைனாப்பிள் கொத்சு உள்ளது. இந்த அன்னாசிப்பழ கொத்சுவில் இனிப்பு, புளிப்பு, கசப்பு ஆகிய அனைத்து சுவைகளும் ஒன்றுசேர இருப்பதால் இந்த உணவு வகை தசரா போன்ற பண்டிகை நாட்களில் முக்கிய இடம் பிடிக்கிறது. உடுப்பி-மங்களூர் மற்றும் கர்நாடகாவின் கார்வாலி போன்ற பகுதிகளில் இந்த உணவு வகைகள் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றதாகும். குறைவான மூலப்பொருட்கள் கொண்டு இந்த ருசியான உணவு வகையை எவ்வாறு தயாரிக்கலாம் என்பதை இப்போது பார்க்கலாம். சப்பாத்தி, சாதம் போன்றவற்றோடு இந்த கொத்சுவை சுவைத்து மகிழலாம்.
தேவையான பொருட்கள்:
தாளிப்பதற்கு
1 ஸ்பூன் கடுகு
2 ஸ்பூன் சமையல் எண்ணெய்
சிறிது பெருங்காயத்தூள்
தேவையான அளவு கறிவேப்பிலை
முக்கியப் பொருட்கள்
1 நடுத்தர அளவு அன்னாசிப்பழம்
2 ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு
2 ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு
1/4 ஸ்பூன் வெந்தயம்
1/4 கப் தேங்காய்த் தூள்
2 ஸ்பூன் புளி விழுது
2 ஸ்பூன் வெல்லத்தூள்
8 காய்ந்த மிளகாய்கள்
தேவையான அளவு உப்பு
செய்முறை :
நறுக்கிய அன்னாசிப்பழத்தை ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணீரில் 15 நிமிடங்கள் வேகவைக்கவும். ஒரு தனி வாணலியில் கடலைப் பருப்பு, உளுத்தம் பருப்பு, வெந்தயம் சேர்த்து பொன்னிறமாக மாறும் வரை 2-3 நிமிடங்கள் குறைந்த தீயில் வதக்கவும். இதற்குப் பிறகு சிவப்பு மிளகாயைச் சேர்த்து மேலும் இரண்டு நிமிடங்கள் வதக்கவும்.
இப்போது, உலர்ந்த மற்றும் புதிய தேங்காய் இரண்டையும் சேர்த்து மிக்சியில் இந்த பொருட்கள் அனைத்தையும் சேர்க்கவும். புளி நீரைச் சேர்த்து, அனைத்து பொருட்களையும் நன்றாக அரைத்து விழுதாக்கவும். முழு கலவையிலும் சிறிது தண்ணீர் சேர்த்து குறைந்த தீயில் 2-3 நிமிடங்கள் சமைக்கவும்.
ஒரு வாணலியில் இரண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய், பெருங்காயம், கடுகு, கறிவேப்பிலை ஆகியவற்றை குறைந்த தீயில் சேர்க்கவும்.அரைத்து வைத்த விழுதை வாணலியில் சேர்த்துக் கிளறவும் . சிறிதளவு தண்ணீர் சேர்த்து, அடுப்பை குறைந்த தீயில் வைத்து 2-3 நிமிடம் சமைக்கவும்.
பின்னர், வேகவைத்த அன்னாசிப்பழ விழுதை, வாணலியில் உள்ள மசாலாக் கலவையில் சேர்த்து கிளறிவிடவும். இப்போது அன்னாசிப்பழ கொத்சு தயார். சூடான சாதம் அல்லது சப்பாத்தியுடன் சேர்த்து இதனைச் சுவைத்து மகிழலாம்