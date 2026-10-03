சுவைமிக்க பால் போலி தயாரிப்பது எப்படி?

UPDATED : அக் 04, 2026 02:42 PM
ADDED : அக் 03, 2026 04:23 AM
தேவையான பொருட்கள்:
1 கப் மைதா
அரை கப் ரவை
1/2 கப் சர்க்கரை
500 மில்லி பால்
10-15 குங்குமப்பூ இழைகள்
1/2 தேக்கரண்டி ஏலக்காய் தூள்
1/4 கப் பாதாம்
1/4 கப் முந்திரி பருப்பு
செய்முறை:
முதலில் மைதா, ரவை, பாதி சர்க்கரை, ஒரு சிட்டிகை உப்பு, சிறிதளவு தண்ணீர் ஆகியவற்றை ஒன்றாகக் கலந்து மென்மையான மாவாகப் பிசையவும். இந்த மாவை குறைந்தபட்சம் 10 நிமிடங்களுக்கு அப்படியே வைக்கவும்.
ஒரு பாத்திரத்தில் பாலைக் கொதிக்க வைத்து அது கெட்டியாகும் வரை காத்திருக்கவும். சிறிது நேரத்திற்குப் பிறகு குங்குமப்பூ இழைகளையும் சர்க்கரையையும் சேர்த்து மேலும் 5 நிமிடங்கள் மிதமான தீயில் கொதிக்க விடவும். ஏலக்காய் தூளைத் தூவி, அது நன்றாகக் கரைந்ததும் அடுப்பிலிருந்து இறக்கவும்.
பாதாம், முந்திரி மற்றும் சர்க்கரையைச் சேர்த்து, கொரகொரப்பாக அரைத்து உலர் பழங்களின் கலவையைத் தயார் செய்யவும். இதை பின்னர் பயன்படுத்துவதற்காகத் தனியாக எடுத்து வைக்கவும்.
இப்போது, உங்கள் மாவை எடுத்து, அதிலிருந்து சிறு சிறு உருண்டைகளை உருட்டி, சின்னச் சின்ன பூரிகளாகச் செய்து பொரிக்கவும்.பொரித்த பூரிகள் அனைத்தையும் சுவையூட்டப்பட்ட பாலில் தோய்க்கவும்.
பூரிகளை வைத்து, அதன் மேல் சுவையூட்டப்பட்ட பாலை ஊற்றி, உலர் பழங்களின் கலவையால் அலங்கரித்து இனிப்பைத் தட்டில் பரிமாறவும்.