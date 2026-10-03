பிரோக்கோலி மற்றும் காலிபிளவர் மையர்ஸ்

UPDATED : அக் 04, 2026 02:44 PM
ADDED : அக் 03, 2026 04:23 AM
தேவையான பொருட்கள்:
1 சிறிய பிரக்கோலி
1 சிறிய காலிபிளவர்
300 கிராம் சைவ கோழித் துண்டுகள்
2 ஸ்பூன் மாவு
1 ஸ்பூன் வெங்காயத் துகள்கள்
1 ஸ்பூன் நிரம்பிய கறித்தூள்250 கிராம்
சைவ தயிர் (அல்லது சைவ கிரீம் சீஸ் அல்லது தேங்காய் கிரீம்)
200 கிராம் சைவ மயோனைஸ்
1 ஸ்பூன் காளான் கெட்ச்அப்
2 ஸ்பூன் ஊட்டச்சத்து ஈஸ்ட்
4 ஸ்பூன்பாங்கோ ரொட்டித் துாள்
1/2 ஸ்பூன் கயேன் மிளகு உப்பு மற்றும் மிளகு
செய்முறை:
ஒரு வாணலியில் சிறிதளவு எண்ணெய் ஊற்றி, வீகன் கோழித் துண்டுகளை வறுக்கவும். டோபு பயன்படுத்துவதாக இருந்தால், அதன் துண்டுகளை மாவு மற்றும் வெங்காயத்தில் புரட்டி, பொன்னிறமாகும் வரை வறுக்கவும்.
ஒரு பாத்திரத்தில் கொதிக்கும் நீரில் காலிபிளவர் மற்றும் ப்ரோக்கோலியை சுமார் 3-4 நிமிடங்கள் வேகவைத்து, நீரை வடிகட்டவும்.உங்கள் மாரினேட்டிற்காக, ஒரு கிண்ணத்தில் வீகன் யோகர்ட், மயோனைஸ் மற்றும் கறித்தூள் ஆகியவற்றைக் கலக்கவும். விருப்பப்பட்டால், கூடுதலாக 1 ஸ்பூன் மஷ்ரூம் கெட்ச்அப் அல்லது உங்களிடம் அது இல்லையென்றால் 2 ஸ்பூன் வீகன் வொர்செஸ்டர்ஷைர் சாஸ்/சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
மற்றொரு கிண்ணத்தில், ரொட்டித் தூள், ஊட்டச்சத்து ஈஸ்ட், கயேன் மிளகு மற்றும் சுவையூட்டிகளைச் சேர்த்துக் கலக்கவும்.மசாலாக் கலவையை, வெந்நீரில் வேகவைத்த காய்கறிகள் மற்றும் பொரித்த சைவ சிக்கன் அல்லது டோபுவுடன் சேர்த்து, சுவைத்துப் பார்த்து, தேவைக்கேற்ப உப்பு, மிளகு சேர்க்கவும்.
ஓவனில் வைக்கக்கூடிய ஒரு கேசரோல் அல்லது கிராட்டன் பாத்திரத்தில் ஊற்றி, எல்லாவற்றின் மீதும் பிரெட்கிரம்ஸ் கலவையைத் தூவவும். விருப்பப்பட்டால், அதன் மேல் வீகன் சீஸைத் துருவவும் (உங்களுக்குப் பிடித்தால் சாஸிலும் சேர்க்கலாம்). சிறிதளவு ஆலிவ் எண்ணெயைத் தூவி, மொறுமொறுப்பான பொன்னிறமாகும் வரை 30 நிமிடங்கள் ஓவனில் சுடவும். சாதத்துடன் பரிமாறவும்.