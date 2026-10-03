கொத்துக்கறி குழம்பு

UPDATED : அக் 04, 2026 02:46 PM
ADDED : அக் 03, 2026 04:23 AM
தேவையான பொருட்கள்:
700 கிராம் அரைத்த ஆட்டுக்கால்
8 பூண்டு பற்கள்
1 இன்ச் இஞ்சி
1 பச்சை மிளகாய்
3 ஸ்பூன் காய்கறி எண்ணெய்
8 கறிவேப்பிலை
250 கிராம் வெள்ளை வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கியது
120 கிராம் தக்காளி சுவைக்கு உப்பு
50 மில்லி தண்ணீர்
1 ஸ்பூன் எலுமிச்சை சாறு
அலங்காரத்துக்கு கொத்தமல்லி
1 ஸ்பூன் நிறைய கொத்தமல்லி விதைகள்
2 ஸ்பூன் பெருஞ்சீரக விதைகள்
1 ஸ்பூன் சீரக விதைகள்
4 உலர்ந்த காஷ்மீரி மிளகாய்கள்
10 கறிவேப்பிலை
செய்முறை:
ஆறு பூண்டு பற்களை, இஞ்சி மற்றும் மிளகாயுடன் சேர்த்து, சிறிதளவு தண்ணீர் ஊற்றி மிக்ஸியில் போட்டு மென்மையான விழுதாக அரைக்கவும். இந்த விழுதை, அரைத்த ஆட்டுக்கறியுடன் ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் சேர்க்கவும். நன்றாகக் கலந்து தனியாக வைக்கவும், அதே நேரத்தில் நீங்கள் மசாலா விழுதைத் தயாரிக்கவும்.
மசாலா விழுது செய்வதற்கு:ஒரு பெரிய வாணலியில் குறைந்த தீயில் எண்ணெயைச் சூடாக்கவும். கொத்தமல்லி விதைகளுடன் பெருஞ்சீரகம், சீரகம் மற்றும் காய்ந்த மிளகாய்களைச் சேர்க்கவும். இதை அடிக்கடி கிளறி 8 நிமிடங்கள் வதக்கவும். இப்போது கறிவேப்பிலையைச் சேர்க்கவும். மேலும் 2 நிமிடங்கள் வதக்கவும். அடுப்பை அணைத்து ஆற விடவும். இதை ஒரு மிக்சியில் 80 மில்லி தண்ணீர் சேர்த்து, மிருதுவான மற்றும் கெட்டியான விழுதாக அரைக்கவும். நீங்கள் குழம்பு தயாரிக்கும் வரை இதைத் தனியாக எடுத்து வைக்கவும்.
கனமான அடிப்பகுதியுள்ள ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில், மிதமான தீயில் எண்ணெயைச் சூடாக்கவும். மீதமுள்ள 2 பூண்டுப் பற்களையும் கறிவேப்பிலையையும் சேர்க்கவும். அவை வெடிக்கத் தொடங்கியதும், நறுக்கிய வெங்காயத்தைச் சேர்க்கவும். வெங்காயம் மென்மையாகும் வரை தொடர்ந்து கிளறிக்கொண்டே 10-12 நிமிடங்கள் வதக்கவும்.
இப்போது நறுக்கிய தக்காளியைச் சேர்த்து மேலும் 6 நிமிடங்கள் வதக்கவும். தக்காளி சற்று குழைந்துவிடும். அடுப்பின் சூட்டைச் சற்று அதிகரித்து, மசாலா தடவி அரைத்த ஆட்டுக்கறியைச் சேர்க்கவும். ஆட்டுக்கறியை 8 நிமிடங்கள் நன்கு கிளறி கலக்கவும்.
அடுப்பின் சூட்டை மீண்டும் மிதமான நிலைக்கு மாற்றி, மசாலா விழுதைச் சேர்த்து நன்கு கலக்கவும். 2-3 நிமிடங்கள் சமைக்கவும். சுவைக்கேற்ப உப்பு சேர்க்கவும். தண்ணீரைச் சேர்த்து கொதிக்க விடவும். மூடியை வைத்து, குறைந்த தீயில் 25 நிமிடங்கள் கொதிக்க விடவும். பாதி வெந்ததும் கிளறி விடவும்.
இந்த நிலையில் கீமா குழம்பு கெட்டியாகி, சுவை மிகுந்து காணப்படும். அடுப்பை அணைத்துவிட்டு, கொத்தமல்லி மற்றும் எலுமிச்சை சாறு சேர்த்து அலங்கரிக்கவும். மெல்லிய பரோட்டா, சில மிருதுவான தோசை அல்லது சப்பாத்திகளுடன் பரிமாறவும்.