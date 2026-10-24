சாப்பிட்ட உடனே குளித்தால் செரிமானம் பாதிக்குமா?

UPDATED : அக் 24, 2026 04:28 AM
ADDED : அக் 24, 2026 04:26 AM
சாப்பிட்ட உடனே குளித்தால் செரிமானம் பாதிக்கப்படும் என்றும், உணவில் உள்ள சத்துக்கள் உடலில் சரியாக உறிஞ்சப்படாது என்றும் பலரும் நம்புகின்றனர். இதனால் சாப்பிட்ட பிறகு குறைந்தது 30 நிமிடங்கள் முதல் 1 மணி நேரம் வரை குளிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் என்ற கருத்து நிலவுகிறது. ஆனால், இந்த நம்பிக்கையில் உண்மை இருக்கிறதா? சாப்பிட்ட உடனே குளிப்பது உண்மையிலேயே உடல்நலத்தைப் பாதிக்குமா என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.
சாப்பிட்ட பிறகு உடலில் என்ன நடக்கிறது?
நாம் உணவு சாப்பிட்ட பிறகு, அந்த உணவை சரிவர செரிமானம் செய்வதற்கும், அதிலுள்ள ஊட்டச்சத்துக்களை உறிஞ்சுவதற்கும் வயிறு மற்றும் குடல் பகுதிகளுக்குச் செல்லும் ரத்த ஓட்டம் இயற்கையாகவே அதிகரிக்கிறது. அதேபோல, நாம் குளிக்கும்போதும் உடலின் ரத்த ஓட்டத்தில் சில மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன. குறிப்பாக, மிகவும் சூடான நீரில் குளிப்பது உடலின் ரத்த ஓட்டத்தை பாதிக்கிறது. இருப்பினும், இதனால் உணவின் செரிமான செயல்முறை பெருமளவில் பாதிக்கப்படும் என்றோ, சத்துக்கள் உறிஞ்சப்படுவது தடைபடும் என்றோ கூறுவதற்கு வலுவான அறிவியல் பூர்வமான ஆதாரங்கள் எதுவும் இல்லை.
சூடான நீரில் குளிப்பது பாதுகாப்பானதா?
சாப்பிட்ட பிறகு குளிப்பது பொதுவாகப் பாதுகாப்பானது என்றாலும், நீரின் வெப்பநிலை மற்றும் உங்களின் உடல்நிலையைப் பொறுத்து சில அசவுகரியங்கள் ஏற்படலாம். மிகவும் சூடான நீரில் குளிக்கும்போது, சிலருக்கு ரத்த அழுத்தத்தில் தற்காலிக மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு தலைசுற்றல் அல்லது மயக்கம் போன்ற உணர்வு உண்டாகலாம். குறிப்பாக,குறைந்த ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் இதில் கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும்.அதிகளவில் சாப்பிட்ட பிறகு வயிறு முட்ட இருக்கும்போது குளிப்பது அசவுகரியமாக இருந்தால், சிறிது நேரம் கழித்து குளிப்பதே நல்லது. மிகவும் சூடான நீரை தவிர்த்து, உடலுக்கு இதமான மிதமான வெப்பநிலையில் உள்ள நீரில் குளிப்பது சிறந்தது.
சாப்பிட்ட பிறகு எவ்வளவு நேரம் கழித்து குளிக்க வேண்டும்?
சாப்பிட்ட பிறகு குளிப்பதற்கு முன்பாக அனைவரும் கட்டாயமாக காத்திருக்க வேண்டும் என்ற குறிப்பிட்ட கால அளவு எதுவுமில்லை. 30 நிமிடங்களோ அல்லது ஒரு மணி நேரமோ காத்திருக்க வேண்டும் என்ற பொதுவான விதிக்கும் அறிவியல் ரீதியான கட்டாயம் இல்லை. ஆரோக்கியமான பெரியவர்கள், சாப்பிட்ட பின் உங்கள் உடல் எவ்வாறு உணர்கிறது என்பதை பொறுத்தே நீங்கள் முடிவெடுக்க வேண்டும். இருப்பினும், குளிக்கும்போது அடிக்கடி தலைசுற்றல் அல்லது அசவுகரியம் ஏற்பட்டால், அதற்கான காரணத்தைக் கண்டறிய மருத்துவரை அணுகுவது அவசியம்.