பிருந்தாவனில் விதவைப் பெண்களின் தீபாவளி: துயரங்களை அகற்றி ஒளியேற்றும் 'தீபோத்சவ்' திருவிழா!
பிருந்தாவனில் விதவைப் பெண்களின் தீபாவளி: துயரங்களை அகற்றி ஒளியேற்றும் 'தீபோத்சவ்' திருவிழா!
PUBLISHED ON : நவ 06, 2026 08:12 PM
பாரம்பரிய இந்தியச் சமூகத்தில் பல நூற்றாண்டுகளாகப் புறக்கணிக்கப்பட்ட விளிம்புநிலை மனிதர்களின் முகங்களில் புன்னகையை வரவழைக்கும் தருணங்கள் எப்போதுமே வரலாற்றுச் சிறப்பு வாய்ந்தவை. அந்த வகையில், உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் பிருந்தாவனில் ஆதரவற்ற கைம்பெண்கள் (விதவைகள்) இணைந்து கொண்டாடும் தீபாவளி மற்றும் 'தீபோத்சவ்' திருவிழா சமூக மாற்றத்தின் மிக அழகான அடையாளமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
நமது கலாச்சாரத்தில் தீபாவளி என்பது குடும்பத்தினர் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து, புத்தாடைகள் உடுத்தி, பட்டாசுகள் வெடித்து, அகல் விளக்குகளால் வீட்டை அலங்கரித்துக் கொண்டாடும் மகிழ்ச்சிகரமான திருநாளாகும். ஆனால், கணவனை இழந்த பெண்கள் (விதவைகள்) பாரம்பரியமாக சுப நிகழ்வுகளில் கலந்துகொள்ளக் கூடாது, வண்ண ஆடை அணியக் கூடாது என்ற கடுமையான சமூகக் கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருந்தனர்.குறிப்பாக, பிருந்தாவன் மற்றும் வாரணாசி போன்ற புனிதத் தலங்களுக்குச் சென்று தஞ்சம் புகும் ஆயிரக்கணக்கான கைம்பெண்கள், சமூகத்தின் எந்தவித அரவணைப்பும் இன்றி தனிமையிலும் வறுமையிலும் தங்கள் வாழ்வைக் கழிப்பது பல ஆண்டுகளாகத் தொடர்ந்தது. இந்த நிலையை மாற்றி, அவர்களையும் சமூகத்தின் ஒரு அங்கமாக மாற்றுவதற்காகத் தொடங்கப்பட்டதே 'சுலப் இன்டர்நேஷனல்' அமைப்பின் முன்னெடுப்பாகும்.
சமூக சேவகர் பிந்தேஷ்வர் பதக்கால் உருவாக்கப்பட்ட 'சுலப் இன்டர்நேஷனல்' அமைப்பு, பிருந்தாவனில் உள்ள ஆதரவற்ற கைம்பெண்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கும், அவர்களின் மன அழுத்தத்தைப் போக்கவும் பல ஆண்டுகளாகப் பல்வேறு நலத்திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி வருகிறது.
தீபாவளி, ஹோலி, ரக்ஷா பந்தன் போன்ற பண்டிகைகளின் போது இந்தத் தாயார்களுக்குப் புத்தாடைகள் வழங்கி, அவர்களுடன் இணைந்து திருவிழாக்களைக் கொண்டாடுவதை இந்த அமைப்பு வாடிக்கையாகக் கொண்டுள்ளது.தீபோத்சவ் கொண்டாட்டங்களின் போது, இவர்கள் தாங்களே சுயமாக அகல் விளக்குகளைச் செய்து, கோயில்களிலும் முதியோர் இல்லங்களிலும் அவற்றை ஏற்றி இறைவனை வழிபடுகிறார்கள்.
பிருந்தாவனின் புகழ்பெற்ற ஸ்ரீ ராதா கோபிநாத் ஜி கோயிலில் நடைபெறும் தீபோத்சவ் கொண்டாட்டங்கள் மிகவும் புகழ்பெற்றவை. ஆயிரக்கணக்கான மண் அகல் விளக்குகள் ஒளிர, ராதா-கிருஷ்ணரின் பக்திப் பாடல்களைப் பாடியவாறு கைம்பெண்கள் விளக்கேந்தி நிற்கும் காட்சி காண்போரின் நெஞ்சை நெகிழச் செய்யும்.
ஒரு காலத்தில் தனிமையில் முடங்கியிருந்த இவர்கள், இன்று முகத்தில் புன்னகையுடன் விளக்கேற்றுவது ஆன்மீக ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் மிகப்பெரிய புரட்சியாகும்.
இது அவர்களின் ஆன்மாவில் நம்பிக்கையை விதைப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், 'வாழ்க்கையின் எந்தக் கட்டத்திலும் மகிழ்ச்சியைத் தேடிக்கொள்ளலாம்' என்ற உத்வேகத்தையும் தருகிறது.
விளக்குகள் எப்போதுமே இருளை அகற்றி ஒளியைத் தருவது போல, பிருந்தாவன் கைம்பெண்களின் கைகளில் ஏந்தப்பட்டிருக்கும் இந்த அகல் விளக்குகள், அவர்களின் வாழ்விலும் வெளிச்சத்தைக் கொண்டு சேர்த்துள்ளன. மூடநம்பிக்கைகளின் சுவர்களை உடைத்து, மனிதநேயத்தையும் சமத்துவத்தையும் நிலைநிறுத்தும் இத்தகைய கொண்டாட்டங்கள், உண்மையான தீபாவளியின் அர்த்தத்தை உலகிற்குப் பறைசாற்றுகின்றன.
-எல்.முருகராஜ்