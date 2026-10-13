திருமலையில் மிளிர்ந்த நாட்டுப்புறக் கலைகள்

PUBLISHED ON : அக் 13, 2026 07:25 PM
திருமலையில் நடைபெறும் வருடாந்திர நவராத்திரி பிரம்மோற்சவத்தில் இடம்பெற்றுள்ள, பாரம்பரிய நாட்டுப்புறக் கலை நிகழ்ச்சிகள் பக்தர்களைப் பெரிதும் பரவசப்படுத்தின.வட ஆந்திராவில் மிகவும் புகழ்பெற்ற 'தப்பட்டகுள்ளு' நாட்டுப்புற நடனக் கலைஞர்களின் துடிப்பான செயல்பாடு, விழாவின் முக்கிய ஈர்ப்புகளில் ஒன்றாக அமைந்தது. பாரம்பரிய இசைக்கருவிகளின் முழக்கத்தோடும், சீரான அடிவைப்புகளோடும் கூடிய இந்த நடனம் அப்பகுதியின் வளமான கலாச்சாரப் பாரம்பரியத்தைப் பிரதிபலித்தது.அரக்கு பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் புகழ்பெற்ற 'திம்சா' பழங்குடியின நடனம், அதன் நயம்படக் கூடிய குழு அசைவுகளால் பக்தர்களைக் கவர்ந்தது.தமிழ்நாட்டின் 'குறத்தி' நடனம், மாநிலத்தின் கலாச்சாரப் பெருமையை எடுத்துக் காட்டியது.கர்நாடகாவின் கடலோரப் பகுதிகளான உடுப்பி மற்றும் தட்சிண கன்னடா பகுதிகளைச் சேர்ந்த பாரம்பரிய நாட்டுப்புறக் கலை நிகழ்ச்சிகளும் இவ்விழாவிற்கு மேலும் வண்ணம் சேர்த்தன.
இக்கலை நிகழ்ச்சிகள், சின்ன சேஷ வாகன சேவையை ஆன்மீகம், பக்தி மற்றும் கலாச்சாரப் பொலிவின் மறக்க முடியாத சங்கமமாக மாற்றியுள்ளன. ஒன்பது மாநிலங்களைச் சேர்ந்த 489 கலைஞர்களைக் கொண்டு மொத்தம் 17 கலைக் குழுக்கள் தங்கள் நடனத் திறமையால் பக்தர்களைப் பரவசத்தில் ஆழ்த்தி வருகின்றன.