தட்சிணசித்ராவின் 30 ஆண்டுகாலப் பயணம்

PUBLISHED ON : நவ 14, 2026 03:28 PM
தென்னிந்தியாவின் பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாத்து வளர்க்கும் முக்கிய மையமான சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் உள்ள முட்டுக்காடு பகுதியில் அமைந்துள்ள தட்சிணசித்ரா, தனது 30 ஆண்டுகாலச் சேவைக் கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக 'தி ஜெர்னி ஆஃப் அன் ஐடியா' என்ற சிறப்பு நூலை வெளியிட்டுள்ளது.இந்நூல் வெறும் நினைவுக் குறிப்பு மட்டுமல்ல; ஒரு எளிய சிந்தனை எவ்வாறு தட்சிணசித்ரா மாபெரும் கலாச்சார நிறுவனமாக உருவெடுத்தது என்பதற்கான தத்துவம், பார்வை மற்றும் கூட்டுமுயற்சியை ஆவணப்படுத்துகிறது.தமிழ்நாடு,புதுச்சேரி,கர்நாடகா,கேரளா,மற்றும் ஆந்திரா என்ற ஐந்து மாநிலங்களைச் சேர்ந்த பாரம்பரிய வீடுகள், அங்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள், கைவினைத்திறன் மற்றும் கட்டுமான முறைகள் குறித்து இந்நூல் விரிவாக ஆராய்கிறது.இன்றைய நவீனமயமாக்கல் மற்றும் மாறிவரும் வாழ்க்கைச் சூழலில், நமது பாரம்பரிய கட்டிடக்கலையைப் பாதுகாத்து ஆவணப்படுத்துவதன் முக்கியத்துவத்தை இது வலியுறுத்துகிறது. மேலும், கட்டிடக் கலைஞர்கள், வரலாற்றாசிரியர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த வழிகாட்டியாக அமைகிறது.மூன்று தசாப்தங்களுக்கு முன்பு தட்சிணசித்ரா என்ற சிந்தனைக்கு வடிவம் கொடுத்து, அதனை சர்வதேச அளவில் கொண்டு சேர்த்தவர் டாக்டர் டெபோரா தியாகராஜன் ஆவார். இவரது அர்ப்பணிப்பு மற்றும் கடின உழைப்பே இந்நிறுவனத்தின் வெற்றிக்கு முக்கியக் காரணமாகும்.
இந்த நூலை உருவாக்க உழைத்த சரத் நம்பியார் தலைமையிலான நூலகர் இந்து, முதன்மை வடிவமைப்பாளர் பழனியப்பன், பக்க வடிவமைப்பு கலைஞர் பிரேம் குமார் மற்றும் புகைப்படக் கலைஞர்கள் பாரத் ராமமிர்தம், ரேகா ஆகியோரின் பங்களிப்பு பாராட்டத்தக்கது.
திரிபுரா ஏஸ் டிரஸ்ட் மற்றும் ஸ்ரீபிரியா வெங்கட்ராமன் ஆகியோரின் தாராள ஆதரவினால் இந்த நூலை வெளியிடுவது சாத்தியமாகியுள்ளது.
வரலாற்றை நம் கண்முன்னே நிறுத்தும் ஒரு வாழும் அருங்காட்சியகமாக தட்சிணசித்ரா திகழ்கிறது. 'தி ஜெர்னி ஆஃப் அன் ஐடியா' நூல் கடந்த கால வரலாற்றை புரிந்து கொள்ளவும், அதைப் பாதுகாத்து எதிர்கால சந்ததியினரிடம் கொண்டு செல்லவும் ஒரு முக்கிய ஆவணமாக விளங்குகிறது.
இந்நூல் தட்சிணசித்ரா அருங்காட்சியகத்தின் விற்பனை நிலையத்தில் தற்போது விற்பனைக்குக் கிடைக்கிறது.புத்தக வெளியீட்டு நிகழ்வை முன்னிட்டு பழமையைப் போற்றும் கண்காட்சி ஒன்றும் நடந்துவருகிறது.
படம்,தகவல்:ரேகா,தட்சிண சித்ரா